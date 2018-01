Mit Taschenlampe durch die Prunkräume der Residenz

Das "Baby Domquartier ist mittlerweile ein strammer Jüngling" geworden, meint Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn, wobei man sich - so Chefin Elisabeth Resmann - gemäß des Leitspruchs nicht als bloßes Museum verstehe. Kooperationen vor allem musikalischer Natur seien gefragt, am 21. Februar gibt es mit Partner Landestheater eine mystische Premiere: Nächtliche Oper in der Residenz, die seinerzeit ja eine Art Wohnzimmer Mozarts war. Intendant Maldeghem ortet dabei "musikaffine Ekstase" in seinem Haus, man wandelt im nächtlichen Konzert auch auf Monteverdis Spuren.

Zur Ausrüstung gehören Taschenlampen, Ausgangspunkt der Wanderung durch die klingenden Prunkräume ist der Carabinierisaal. Anmeldung über das Landestheater-Kartenbüro erforderlich. Im Jahr nicht weniger Jubiläen, so Dommuseums-Direktor Reinhard Gratz, widmet sich ab 18.10. ein Schwerpunkt Erzbischof Maximilian Gandolph von Kuenburg. "Er wurde vor 350 Jahren gewählt." Hexenjagd und Protestantenvertreibung sind unter ihm zwar fragwürdige Höhepunkte, unbestritten aber seine Bau-kulturellen Verdienste: die nach ihm benannte Hofbibliothek oder Kirchenbauten wie Maria Plain oder Erhardkirche.

Sammlung Würth als ein Schwerpunkt im DomQuartier

Ein Schwerpunkt gilt unter dem Titel "Wunderkunst" erlesenen Raffinessen aus der Sammlung Kunstkammer Würth, Geheimnisse der Malerei werden ab 8. Juni beleuchtet. "Kunstvermittlung, besonders auch für Kinder, ist mir ein zentrales Anliegen", betont Resmann. Die Bilanz für 2017 spreche mit 125.000 Besuchern für eine konstante Entwicklung, auch ein Museumscafé ist laut Schellhorn in Planung.

Roland Ruess, Kronen Zeitung