Aromatisch: Wiener erobern mit Duschtabs die Stadt

# Habt ihr euren Auftritt genau geübt?

Nachdem wir darüber informiert worden sind, gleich beim ersten Termin in der Show zu sein, haben wir uns natürlich zum 100 Prozent auf den Auftritt fokussiert. In stundenlangen Diskussionen haben wir die wesentlichen Punkte unseres Produktes so kanalisiert, damit in 2 Minuten alles einfach und verständlich rüberkommt. Danach hieß es: Proben, proben, proben!

In den letzten Tagen vor dem Auftritt haben wir sämtliche "Notfall-Lösungen" besprochen und geübt: Was passiert, wenn einer den Text vergisst, was passiert, wenn wir eine Frage nicht sofort beantworten können.

Als sehr effektiv hat sich das Proben während des Sportes erwiesen. Thomas und ich sind in einem Ruderteam und so haben wir während dem Rudern wieder und wieder die 2 Minuten geprobt.

# Ist es schwer, sich als Wiener Start Up durchzusetzen?

Grundsätzlich sind wir sehr stolz, in Wien zu sitzen. Es gibt aber wie immer Vor- und Nachteile eines Standortes. Als Ursprungsland "Made in Austria" angeben zu können, ist eindeutig ein Vorteil, da dies überall positiv wahrgenommen wird und für Seriosität steht. Außerdem ist Wien sehr positiv behaftet und der "Viennese Waltz" im Markennamen WALTZ 7 ist auch ein Erinnerungsfaktor. Einer der Nachteile ist allerdings, dass der Zugang zu Kapital bei uns generell schwieriger ist als in Deutschland oder den USA.