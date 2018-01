Zu viel Alkohol ließ Mann gefährlich ausrasten

"Krone"-Lesern ist der Fall bekannt: Vergangene Woche hatte der aufgebrachte Mann in einem Telefonat mit einem Polizisten einen Mord angekündigt. Im Fadenkreuz: der Schwiegersohn in spe. Dann fuhr der aufgebrachte Anrufer mit dem Auto los. Bevor er an der Wohnadresse seiner Tochter (26) und deren Partner (29) in der Oststeiermark ankommen konnte, wurde er von Fahndern und der Sondereinheit EGS festgenommen. Der 49-Jährige war offenbar betrunken.

"Der Verdächtige war offensichtlich so schwer betrunken, er konnte nach der Festnahme nicht einvernommen werden", schildert ein Ermittler.

Das ist nicht der erste dramatische Ausraster des Mannes. Im Herbst 2012 war er mit vollem Benzinkanister und einem Feuerzeug ins Schlafzimmer seiner damaligen Ehefrau im Bezirk Güssing gestürmt. Im Rausch hatte der Eifersüchtige vor, sie mit Sprit zu übergießen und anzuzünden, weil sie sich wegen seiner Alkoholprobleme von ihm scheiden lassen wollte. Die Frau konnte sich wehren und zu den Nachbarn flüchten. Nun ist der Mann erneut in Haft.

K. Grammer & Ch. Schulter, Kronen Zeitung