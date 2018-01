Tatortreiniger: "Es bleiben Narben auf der Seele"

#Keine Zeit für Ekel

Eine Einschulung im klassischen Sinn erhielt Zelenka nicht. Sie brachte sich alles haarklein selbst bei. Bereits am Anfang kostete sie das Betreten dieser Orte keine Überwindung: "Aufgrund meiner Historie war keine Zeit für Ekel. Dieses Gefühl bewegt uns, wenn wir über das wie oder was der Materie nachdenken. Ich habe das von Anfang an ausgeschaltet. Gegen übermächtige Gerüche gibt es Masken", betont sie. Alle Gefühle kann man jedoch nicht ausschalten. Als sie zu einem Suizid gerufen wurde, beim der sich ein Mann mit einem Jagdgewehr erschoss, kam die Gattin zu ihr und fragte sie mit einem wirren und traurigen Blick nach dem "Warum". "Mir fiel nichts darauf ein und ich nahm sie einfach in den Arm. Später saßen wir gemeinsam am Küchentisch und suchten das Foto für die Pate aus. Das vergisst man nicht."

#Nicht wie putzen

Eine Tatortreinigung hat wenig mit einem üblichen Hausputz zu tun. "Es ist immer eine Herausforderung. Bei jedem Anfang sucht man nach der sinnvollsten Vorgangsweise", erklärt Zelenka. Alle Abläufe haben eine bestimmte Reihenfolge - Ganzkörperschutzanzug und Atemschutzmaske gehören immer dazu. Um bestimmte Körperflüssigkeiten vollständig entfernen zu können, nützen oft nicht einmal die von Zelenka selbst hergestellten Mixturen. Dann müssen Böden heraus- und Rigipswände niedergerissen werden. Eine allgemeingültige Anleitungen für die Tatortreinigung gibt es also nicht.

#Sensationslust

Nervös ist Zelenka nicht, bevor sie zu einem Tatort kommt: "Ich bin dann konzentriert und gefasst. Alles andere wäre hinderlich. Der Kunde selbst ist meist schon nervös genug." Die Tatortreinigerin arbeitet alle Aufträge persönlich ab, da gutes Personal gerade in dieser Branche rar ist. "Ich habe die Suche aufgegeben. Es ist mehr die Sensationslust, die Bewerber zu uns treibt. Es ist aber nicht unsere Intention unsere eigene Person durch das Leid anderer in den Vordergrund zu stellen. Die Arbeit ist fordernd und wenn das dann einmal klar ist, sind die Mitarbeiter auch schon wieder weg", stellt die ehemalige Prokuristin klar. "Leider orientieren sich viele dabei eher an Fernsehsendungen und haben dadurch ein verschobenes Bild zur Realität."

