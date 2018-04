Bollwerk Wien: Road to Redemption by Prophecy

Am 3. Februar kommt ihr im Bollwerk Wien voll auf eure Kosten! Denn die exklusive Show "The Road to Redemption" wird den Club zum Beben bringen! Los geht's um 22 Uhr! Mit City4U könnt ihr eure VIP LOUNGE gewinnen! Das Posting dazu findet ihr oben!

Was: Prophecy presents Radical Redemption | The Road To Redemption

Wann: Samstag, 3. Februar 2018

Wo: Bollwerk Wien - 22., Wagramer Straße 79