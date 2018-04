Erfolgsmusical "Hairspray gastiert in Wien

Musicalhits vom Grammy-Komponisten von Sister Act

Die Musik zu "Hairspray" stammt von dem amerikanischen Komponisten und Grammy-Gewinner Marc Shaiman. Er schrieb unter anderem die Filmmusik zu "Sister Act", "Harry und Sally" und "Schlaflos in Seattle" und arbeitete mit Weltstars wie Bette Midler, Eric Clapton und Barbra Streisand. In "Hairspray" reihen sich mitreißende Songs wie Perlen aneinander, angefangen bei 2

"Good Morning, Baltimore" über "The Nicest Kids in Town", "Big, Blonde and Beautiful", "You Can´t Stop The Beat" bis zu "Mama, I’m a Big Girl Now". Grundlage der Musical-Fassung ist der gleichnamige Film von John Waters aus dem Jahr 1988. Im Spätsommer 2007 kam das Remake in die deutschen Kinos - mit John Travolta als Tracys Mutter Edna. In Deutschland spielte "Hairspray" von 2009 - 2010 im Kölner Musical Dome mit Uwe Ochsenknecht und Maite Kelly in den Hauptrollen. Mit 284 Shows, über 3000 verbrauchten Dosen Haarlack und 300.000 Besuchern wurde das Musical zu dem Publikumsrenner schlechthin. Auch die mehr als 60 Vorstellungen im Zeltpalast Merzig und im Deutschen Theater München 2012, erstmals mit Uwe Kröger in der Rolle der Edna Turnblad, waren restlos ausverkauft.