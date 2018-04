Hardwell live im Prater DOME

Der Prater DOME holt den zweimaligen Gewinner des DJ MAG Votings zurück in den größten Club Österreichs! PRATER DOME PRESENTS HARDWELL live im MAIN CLUB! Wer Hardwell live erleben will, sollte sich Vorverkaufstickets sichern, denn es wird KEINE Abendkasse geben! Tickets - SOLANGE DER VORRAT REICHT- gibt es noch am Vorabend (26.1.18) an der Information im Prater DOME, bei allen 4 YOUNG STYLE Filialen und auf eventbrite.at!



Tickets:

EARLY VVK - 35€ zzgl. Gebühr



VIP-TICKET (limited) 65€ zzgl. Gebühr

(FAST LANE, ENTRANCE to VIP AREA, -Welcome Prosecco at the VIP-Area until 24h)



Wer keine Karten mehr ergattert, hat trotzdem die Chance, im Prater DOME abzufeiern, denn LA VIE und Stadl öffnen ihre Pforten für die normalen Clubbesucher! DJ Hardwell wird nur im MAIN CLUB zu sehen sein!



START: 21:00 h



TABELS: vip@praterdome.at

Was: Hardwell LIVE

Wann: Samstag, 27. Jänner 2018

Wo: Prater DOME - 2., Riesenradplatz 7