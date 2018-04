Mit City4U zum 21. Wiener Regenbogenball!

Der nächste Wiener Regenbogenball, das Ball-Ereignis für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen, intersexuelle Menschen und ihre Freunde, findet am 27. Jänner 2018 bereits zum 21. Mal statt. Veranstaltungsort sind die prunkvollen Räumlichkeiten des Parkhotels Schönbrunn - das Motto lautet dieses Jahr "I wanna dance with somebody".

Der Wiener Regenbogenball hat sich nicht nur als eine der erfolgreichsten Ballveranstaltungen in Österreich etabliert, er gilt auch als Höhepunkt der Ballsaison für die LSBTI-Community. Traditionell geht es an diesem Abend in erster Linie um gediegene Unterhaltung im klassischen Stil der Wiener Balltradition. Aber die Veranstaltung stellt zugleich auch eine wichtige Manifestation lesbisch-schwuler Kultur dar, die von allen - unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität - gemeinsam gelebt wird.

Und nicht zuletzt ist der Regenbogenball eine wichtige Benefizveranstaltung: Der Reinerlös kommt der vielfältigen Arbeit der HOSI Wien, wie etwa dem Betrieb des Gugg oder der Durchführung der Regenbogenparade zugute.

Seid dabei, wenn es am 27. Jänner 2018 beim Wiener Regenbogenball wieder heißt: "Alles Walzer!"