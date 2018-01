250 Jobs nach Lager-Umzug

Das aktuelle Regionallager Müllendorf, von dem aus die Filialen im Großraum Wien beliefert werden, kann die für eine Expansion notwendigen Kapazitäten langfristig nicht mehr bereitstellen. Gleichzeitig entspricht die geografische Lage seit der Eröffnung eines dritten Verteilzentrums in der Steiermark nicht mehr der Logistik-Strategie von Lidl Österreich, betont ein Unternehmenssprecher. Vor allem in Wien seien in den nächsten Jahren zusätzliche Filialen geplant, deshalb werde in Großebersdorf ein neues Großlager gebaut. Der Lebensmitteldiskonter wird am neuen Standort im Weinviertel rund 150 Millionen Euro investieren und damit 250 Arbeitsplätze schaffen.

Für die Angestellten am Standort Müllendorf bleibt indes die Zukunft ungewiss. Jetzt wird eifrig über eine Nachnutzung für das Areal getüftelt. Das Betriebsgelände dürfte wegen seiner zentralen Lage mit Autobahn und Gleisanbindung aber ein begehrter Standort sein. Logistikunternehmen würden sich dafür anbieten, heißt es aus Wirtschaftskreisen. Zuerst soll jedoch ein entsprechender Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter entworfen werden. Lidl will jedenfalls den Beschäftigten anbieten, an den neuen Standort im Weinviertel zu wechseln oder andere Jobs im Konzern anzunehmen.

Josef Poyer, Kronen Zeitung