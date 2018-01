Bewiesen: Liebe auf den ersten Blick nicht möglich

Was in mittlerweile jeder dritten Hollywood-Romanze normal ist, scheint im wirklichen Leben nicht der Realität zu entsprechen: Die "Liebe auf den ersten Blick". Wissenschaftler der Universität von Groningen in den Niederlanden zeigen nun nämlich auf, dass es diese gar nicht gibt. Bewiesen scheint jedoch eine körperliche Anziehung "entweder im Moment des ersten Blicks oder im Nachhinein."

"Wenn eine Person eine starke Anziehung zu ihrem Partner, in den sie sich später verliebt hat, gespürt hat, wird diese erste Anziehung oft als 'Liebe auf den ersten Blick' missgedeutet", so die Studie.