Salzburg feiert Held der Dakar-Wüsten-Rallye!

Mit dem Slalom-Zweiten von Kitzbühel ist Walkner nämlich eng befreundet, sie unternehmen auch gemeinsame Motorrad-Touren, wie unser Bild auf der heutigen Seite 1 zeigt.

Viele gratulierten im Internet

Binnen kurzer Zeit nach der Siegesmeldung gab es hunderte Eintragungen auf der facebook-Seite des Gewinners, 30.000 Fans hat er, jede einzelne habe er genau gelesen, verriet er der "Krone" (siehe den Bericht von Stefan Burgstaller im heutigen "Krone"-Sportteil).

Walkners Schwester Eva gilt als eine der besten Freeriderinnen der Welt. Zwei Weltmeistertitel hat sie errungen! Mit drei Jahren stand sie bereits auf den Brettln, auch Matthias begann mit Skiern, zog aber als Jugendlicher dann doch das Motorrad vor.

Mit 14 bekam er vom Vater das erste Moped geschenkt. Bei seinem ersten Motocross-Rennen wurde er gleich Zweiter. Die Geschwister arbeiten zusammen, die Schwester managt die Informationen für die Öffentlichkeit. Sie befand sich während der entscheidenden Phasen der Dakar-Rallye in Japan: "Ich habe nicht geschlafen, es ist fünf Uhr, die Spannung ist nicht mehr auszuhalten,"schrieb sie. Jedenfalls hat Matthias Walkner Sportgeschichte geschrieben. 167 Piloten hatten am Dreikönigstag den Marathon über nicht weniger als 8200 Kilometer durch Peru, Bolivien und Argentinien in Angriff genommen. Es ist zweifellos die härteste Langstrecken-Rallye der Welt.

Gefeiert wird nun mehrfach

Zum Feiern gibt es mehrere Orte: Das KTM-Werk von Stefan Pierer im Mattighofen, zweimal der Bulls Corner in der Red Bull-Arena in Wals-Siezenheim und schließlich in der heimatlichen Holz-Gemeinde Kuchl.

Cordoba ist ein historischer Ort

Cordoba, wo die Rallye endete, ist ein historischer Ort: Bei der Fußball-WM 1978 besiegte Österreich die Deutschen mit 3:2.

Hans Peter Hasenöhrl, Kronen Zeitung