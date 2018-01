Huhn Bocuse für die Obauer-Mannschaft

Vor dem Restaurant Obauer in Werfen wehte am Sonntag die rotweißrote Fahne. Und drinnen gab es für die Mannschaft ein Huhn Bocuse. So gedachten Karl und Rudi Obauer des Jahrhundertkochs, der am Vortag im 91. Lebensjahr verstorben war. "Ohne Paul Bocuse wären wir hier in Werfen heute nicht so weit!"