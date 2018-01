Traumhafte Gratwanderung

Los geht die heutige Tour am Parkplatz des Buchauer Sattels. Von dort starten wir über die ebene Wiese und in der Folge entlang der Forststraße aufwärts zur Grabneralm. Weiter über ein sanftes Almgelände bis zur Querung, die nach links in die steilere Mulde leitet, die zum Grabnertörl mit dem Admonter Haus führt.

Auf sichere Verhältnisse achten!

Bereits auf diesem letzten Stück des Hüttenanstieges ist unbedingt auf sichere Verhältnisse zu achten. Der teilweise sehr ausgesetzte und zum Gipfel des Mittagskogels (2041 m) hin aufsteigende Haller Grat kann je nach Verhältnissen ziemlich heikel sein (Lawinengefahr beachten!). Nach dem Gratstück erreicht man über eine steilere Flanke das Gipfelkreuz - die Besteigung des benachbarten Natterriegels schafft man in kurzer Zeit. Bei der Abfahrt folgen wir unserer Aufstiegsroute.

Alternative Tour

Im seltenen Glücksfall, dass man im zeitigen Frühjahr auch gegen Mittag ostseitig noch auf perfekte Firnverhältnisse trifft, ist eine Abfahrt über das grandiose Rauchmauerkar in den Kleinen Seeboden möglich. Es folgt in diesem Fall ein landschaftlich prachtvoller, aber langwieriger Wiederaufstieg durch die Mulde des Großen Seebodens retour zum Admonter Haus. Traut man sich Aufstieg und Abfahrt entlang des Haller Grates nicht zu, kann man eventuell zu Fuß auf den nahen Gipfel der Admonter Warte stapfen. Der Grabnerstein (1847 m) wiederum kann vom Buchauer Sattel aus bei entsprechender Routenwahl auch bei weniger guten Verhältnissen durchaus bestiegen werden und ist ebenfalls ein sehr lohnendes Ziel!

Daten und Fakten

Ausgangspunkt: Buchauer Sattel neben Hof

Gipfelhöhe: 2041 Meter

Höhenmeter der Skitour: 1167 Meter

Dauer: circa drei Stunden und zwanzig Minuten

Wegstrecke: 5,70 Kilometer

Schwierigkeit: III-IV

GPS-Koordinate Startpunkt: N 47° 36‘ 41" O 14° 30‘ 42"

GPS-Koordinate Endpunkt: N 47° 38‘ 19" O 14° 29‘ 30"