Kaffee-Hotspot an der Brücke

"little light" hat Miriam Weinert ihr kleines, gemütliches vor kurzem eröffnetes Café am Elisabethkai bei der Lehener Brücke in Salzburg getauft. Und es ist ein Lichtschein für die Elisabeth-Vorstadt. Selbst gebackener Kuchen, alle möglichen Kaffee-Varianten und dazu Wohnzimmer-Atmosphäre - hier lässt es sich verweilen.