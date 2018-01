Katerfrühstück statt Katzenjammer

Nachdem Rusty heuer erstmals die Ehre zu Teil wurde auf der "Schwarzen Nacht" die Bühne zu rocken, hat er sich mit dem "Black Butterfly"-Suit selbstverständlich dementsprechend herausgeputzt.

"Den Anzug, den Elvis 1972 auf seiner Amerika-Tournee getragen hat, hat mir Gene Doucette - einer von Elvis’ Designern - extra auf den Leib geschneidert. Dabei hat er sich soweit wie möglich an das Original gehalten. Nur beim Gürtel, der bei Elvis aus 14-Karat Gold bestand, mussten wir ein wenig sparen", schmunzelte der Lungauer Entertainer.

Klar, um sich so einen leisten zu können, bräuchte es schon ein paar großzügige Gönner. Aber wie man spätestens seit der Causa Mayr weiß, wäre so etwas ein klarer Fehlentscheid! Wie auch immer: Am ÖVP-Ball im "The Pitter" ging es in der Nacht auf Samstag ohnehin nicht um die Spendenaffäre, sondern vielmehr darum zur 40-minütigen Rusty-Show mit Hits wie "In the Ghetto", "Love me Tender" oder "Suspicious Minds" in perfekter Elvis, the Pelvis-Manier mit den Hüften zu schwingen.

Für Harry Preuner ein Leichtes, schließlich hatte er in seiner Jugend mit der Tanzschule Moll einen guten Lehrmeister, und weiß sich so nicht nur am politischen Parkett galant zu bewegen.

Apropos: Seinen Siegeszug ins Bürgermeisteramt sowie Kurz’ Berufung zum Bundeskanzler galt es natürlich ausgiebig zu feiern. "Nach so großen Erfolgen haben wir uns eine rauschende Ballnacht mehr als verdient", tönte Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Und somit standen 500 Gäste darunter auch LH-Vize Christian Stöckl, Landtagspräsidentin und designierte Wohnbau- und Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf sowie die neu berufene Staatssekretärin im Innenministerium Karoline Edtstadler bis in die frühen Morgenstunden Spalier.

Als Ball-Leiche endete aber keiner! Schließlich konnte man bei der Tombola neben Skikarten für die Schmittenhöhe, oder einer Übernachtung mit Romantikdinner in der Gersberg Alm von Florian Kreibich auch Taxi-Bons für eine sichere Nachhause-Fahrt gewinnen. Hartgesottene peilten allerdings bevor sie ins Bett schlüpften mit den Gutscheinen von Harald Kratzer gleich ein Katerfrühstück in seinem Sternbräu an.

Tina Laske, Kronen Zeitung