Erste "Winter Wiese" eröffnet in Amstetten

O'zapft is! Das Areal hinter der Eishalle wird im Februar und März offiziell zum Party-Hotspot Amstettens und zum Treffpunkt für alle Wiesn-Fans! Mehr als zwei Wochen ist, parallel zur ersten Eisstock-WM Österreichs, ein abwechslungsreiches Programm garantiert. Top-Acts sorgen für Wiesn-Flair und mit bester Musik für Party pur!



Partystimmung und Schunkellaune

Egal, ob im trachtigen Dirndl oder in der zünftigen Lederhose, ob aufgebrezelt oder gemütlich, ob Jung oder Alt: die Winter Wiese bietet für jeden Besucher die perfekte Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm.



Radio NÖ eröffnet die Winter Wiese am Sonntag dem 18. Februar mit einem Frühschoppen, Walter Kammerhofer und Heinz Lagler sorgen am Freitag dem 23. Februar für ein Musikkabaratt at its best. Am Samstag dem 24. Februar wird bei der Ö3-Disco mit DJ Michael Oberhauser gefeiert, am 25. Februar, zum Frühschoppen mit der Musikkapelle Winklarn in einen grandiosen Sonntag gestartet.