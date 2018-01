Mariahilfer Straße bekommt neuen Szene-Club!

# Follow your Heart

Ganz nach dem Motto "Follow your Heart" soll pünktlich zum Valentinstag in der Mariahilfer Straße 3 der "Heart Club" starten. Ob sich gegenüber "lutz - der club" etwas ändert? "Wir arbeiten an einer neuen Lichtgestaltung", erzählt Kevin, der Initiator, im Gespräch mit City4U. Ansonsten erwartet die Gäste eine schwarz-goldene Gestaltung und natürlich jede Menge Partys.