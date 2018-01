Team7 steckt zehn Millionen Euro in den Ausbau

In Shanghai wird in den nächsten Monaten ein zweiter Team7-Shop eröffnet. Am 22. Februar wird das Geschäft am Broadway in New York eingeweiht. Laute Töne schlägt der Naturholzmöbelhersteller aus dem Innviertel in allen Bereichen an: Der Umsatz stieg auf Rekordhöhe, in Pram wird ordentlich investiert.