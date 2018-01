Joka stellt die Weichen für Generationswechsel

Seit 2010 ist Anna Kapsamer-Fellner im Familienunternehmen tätig, mit einer halbjährigen Pause. Nun stieg sie zur handelsrechtlichen Geschäftsführerin des Möbelherstellers in Oberndorf bei Schwanenstadt auf. "Mich freut’s sehr, dass ich das Vertrauen bekomme", sagt die 32-Jährige. Vater Johann Kapsamer bleibt weiter in der Geschäftsführung. Wann er den Rückzug plant? "Ich bin 62, entweder ich höre mit 65 auf oder mit 66, wenn Joka 100 Jahre alt ist, aber ich bleibe sicher nicht, bis ich 100 bin", sagt er lächelnd.



Design im Vordergrund

Auch bei der Einrichtungsmesse in Köln gibt’s Grund zur Freude: Mit der neuen Serie "Laguna", die vom einfachen Sitzmöbel dank Stecksystem in eine Sitzlandschaft erweitert werden kann, will man in Richtung Design Akzente setzen.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung