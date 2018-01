Ungeliebte Tempobremse soll gekippt werden

Was bringt das Tempo 80 auf der Stadtautobahn? Nichts, sagen namhafte Experten. Astrid Rössler von der Grünen beteuert: Nur so können bis zu 5% an Stickoxiden eingespart werden. Doch nach wie vor sind deshalb auch die Unfallzahlen hoch. Darum wollen Landtagsabgeordnete jetzt an Minister Hofer schreiben.