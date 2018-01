Ärger über Flugportal

Es sollte nach Amerika gehen, nach Orlando! Darauf freuten sich Leserin Kornelia K. und ihre Tochter bereits sehr. Doch der Flug wurde wegen Hurrikan Irma gestrichen. Eine Umbuchung war nicht möglich, also bestätigte die Fluglinie, dass eine Erstattung der Kosten kein Problem sei. Dafür wurde die Kärntnerin an das Online-Flugportal, bei dem sie gebucht hatte, verwiesen. "Ich habe alle Unterlagen beigelegt", so Frau K. Eine Antwort bekam sie aber nie, weshalb sie sich verzweifelt an die Ombusfrau wandte.

Doch auch wir erhielten diesbezüglich keinerlei Reaktionen von Gotogate. Kundenfreundlich agierte hingegen die Deutsche Lufthansa, die nach unserer Anfrage die Ticketkosten umgehend erstattete.