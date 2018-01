72 Grippeopfer liegen auf Isolier-Stationen

Aktuell werden in den sechs Gespag-Spitälern 72 Patienten mit einer echten Grippe isoliert behandelt. Aufschluss darüber, ob nur eine Erkältung oder eine Influenza vorliegt, verschafft ein Schnelltest. Der weist die Influenza-Antigene des Typs A und B nach. Das Ergebnis ist zu 90 Prozent zuverlässig.

Schnelle Entscheidung

Dazu Dr. Michael Alexander Hubich, ärztlicher Direktor am LKH Steyr: "Wenn jemand mit Grippesymptomen kommt, hilft der Test in kürzester Zeit, die Entscheidung über die Notwendigkeit einer stationären Aufnahme zu treffen."

Dank dieser Maßnahme sind die Kapazitäten und personellen Ressourcen im Spital bestmöglich zu steuern. Die Betroffenen werden dann in eigens eingerichteten Isolierstationen behandelt, 32 sind es derzeit im Salzkammergut-Klinikum.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung