Fünf neue "Bettenburgen" für Linz

Es tut sich was! Am Hauptplatz, wo früher die Oberbank-Zentrale beheimatet war, wird fest gearbeitet. Gerade wird das einstige Bankgebäude entkernt, um schon bald mit der nächsten Bauphase beginnen zu können. Am Ende soll ein 105-Betten-Haus der Motel-One-Kette herauskommen.



Und auch sonst sind in Linz einige Bettenburg-Projekte am Entstehen:

Best Western Seaport Hotel: Auf der ehemaligen Lagerhalle der Quelle in der Industriezeile wird ein Drei-Sterne-Hotel mit 160 Zimmern auf zwei Geschoßen realisiert. Noch dieses Jahr sollen die Arbeiten losgehen.

Amedia-Hotel: Die Welser Amedia-Gruppe bekam kürzlich grünes Licht vom Gestaltungsbeirat für ein Haus mit 100 Zimmern in der Prinz-Eugen-Straße.

Bulgari Tower: Auch im 66 Meter hohen Büroturm ist ein Hotel mit über 160 Zimmern fix eingeplant.

Ebelsberger Hof: Bürgermeister Klaus Luger sieht für ein Haus im Linzer Süden eine Chance. Ob es das geplante Hotel Ebelsberg mit 115 Zimmern sein wird, wird sich weisen.



Ein Hotel der Luxus-Kategorie sucht man vergeblich, obwohl es nach wie vor Rufe danach gibt, denen SP-Stadtchef Klaus Luger eine Absage erteilt: "Dass Linz ein Fünf-Sterne-Hotel braucht, ist völliger Blödsinn. Unser Tourismus wird durch die traditionellen Business-Gäste geprägt, und deshalb sehe ich die jetzige Entwicklung sehr positiv."

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung