Citroen C3 Aircross: Picasso fährt auf Wolke 7

Einziges echtes Komfortmanko ist die Heizung, die deutlich zu lange braucht, bis sie bei leichten Minusgraden für angenehme Temperaturen im Innenraum sorgt. Auf der Heimfahrt vom Nassfeld Richtung Wien hat es (bei ca. -1 Grad) etwa zwei Stunden gedauert. Tipp für die Bestellung: Nicht die Sitzheizung vergessen - die ist bei jedem Ausstattungsniveau aufpreispflichtig.

Bedienung per Touchscreen

Ab der Ausstattung "Feel" wird der C3 Aircross über einen 7-Zoll-Touchscreen bedient. Der reagiert nicht immer auf Anhieb, hat zu kleine Schaltflächen und ist auch nicht der übersichtlichste. Aber er ist halt so en vogue! Trotzdem braucht eine Klimaregulierung dezidierte Schalter statt Displayintegration. Und die Scheibenwischerbedienung erhärtet den Verdacht, dass in der Entwicklungsabteilung Leute sitzen, die nicht selbst Auto fahren: Den Hebel nach unten drücken löst ein einmaliges Wischen aus - zusätzlich aktiviert es aber auch die Wischautomatik (die miserabel funktioniert). Drückt man den Hebel nochmals, wird nicht gewischt, sondern lediglich die Automatik abgeschaltet. Zum Glück gibt es zusätzlich eine Intervallschaltung.

Klappern gehört zum Kunstwerk

Zwei Dinge können einem den Spaß am Citroen C3 Aircross verderben. Kleinigkeiten. Zum einen nicht verwendete Sicherheitsgurte: Die klappern an der Verkleidung. Auf der Rückbank lässt sich das vermeiden, wenn man sie in die vorgesehene Lasche an der Lehne einhängt. Hat man die Lehne umgeklappt, geht das allerdings nicht. Und am Beifahrersitz gibt es keine Lasche. Da hilft nur, nicht allein zu fahren oder aber die Schnalle im Gurtschloss einzuklinken.

Punkt zwei: Der Spurverlassenswarner warnt nur akustisch, per Piepston. Das ist prinzipiell schon mal unsinnig, aber in diesem Fall besonders lästig, weil man diesen Assistenten nach jedem Motorstart neu deaktivieren muss. Und dann leuchtet ständig eine orangefarbene Kontrollleuchte am Tacho.

Unterm Strich

27.500 Euro kostet der Testwagen mit dem 120-PS-Diesel, was angesichts der Ausstattung verhältnismäßig günstig ist. Mit dabei ist hier zum Beispiel das "Techno-Paket HiFi" um 750 Euro, das Mirror Screen, Kabellose Smartphone Aufladung, HiFi Soundsystem und das hervorragend ablesbare Head-up Display umfasst. Stoff/Leder-Kombi, Rückfahrkamera usw. sind auch an Bord. Eine Zweizonen-Klimaautomatik ist nicht erhältlich.