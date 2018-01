KTS bekocht Olympiagäste in Pyeongchang

Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, Südkorea, im Austria Haus für die Olympiagäste aufkochen können - diese einmalige Chance haben sechs Schüler aus der Kärntner Tourismusschule in Villach bekommen. Die Jungköche werden im Service, in der Küche und im Catering mitarbeiten und können so in das Praxisleben des Tourismus hinein schnuppern.