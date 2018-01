Erdbeben, Mini-Tornado, Sturm und Stromausfälle

Gleich mehrere Naturgewalten konnten am Mittwoch quer durch Kärnten wahrgenommen werden: Um punkt 11.22 Uhr bebte die Erde in Slowenien. In Stall im Mölltal fegte ein Mini-Tornado neben der Bundesstraße. Und Sturmböen brachten Bäume zum Umstürzen und ließen in 800 Haushalten das Licht ausgehen.