„Betrieben mit ihm Gehirnwäsche!“

"Das ist Sache der Admira."

Was Baumeister so sauer macht? "Dass uns Wostry in den Gesprächen immer hingehalten hat. Er hat gesagt, dass er nur ins Ausland wechselt." Nun bleibt der Top-Verteidiger in Österreich, heuerte in Linz an. LASK-Berater Werner beruhigt: "Das ist Sache der Admira." Fakt aber auch: Hätte Wostry den Sommer-Transfer nicht öffentlich gemacht, würde er morgen im Flieger nach Marbella sitzen.



Wechsel zur Austria

In dem auch Max Sax Platz nimmt. Der Stürmer wechselt im Sommer von Admira zur Austria - wurde nicht aus dem Kader gestrichen. "Er hat immer mit offenen Karten gespielt ", sagt Baumeister. St. Pölten holte vom LASK Filip Dmitrovic.



Markus Neißl/Hannes Steiner, Kronen Zeitung