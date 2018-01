„Pietät- und geschmacklos, einem Toten gegenüber“

"#metoo Kampagne finde ich nur mehr lächerlich"

krone.at-User TT1307 erlangt mit seiner Aussage großen Zuspruch in der krone.at Community und spricht direkt die Auswirkungen der #metoo Kampagne an: "Ich kann das alles schon nicht mehr hören, alle kommen jetzt nach 20-30 Jahren drauf, was angeblich passiert ist oder was diesen Leuten zu dieser Zeit widerfahren ist. Als Mann traut man sich ja nicht mal mehr alleine zu einer Frau in den Lift zu steigen. Diese ganze metoo Kampagne finde ich nur mehr lächerlich!"