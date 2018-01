Wir verlosen den Siegerstuhl unserer eBundesliga

Bei einer Pressekonferenz im Bundesliga-Büro in Wien fand im September 2017 der Anpfiff der ersten eBundesliga Österreichs statt. krone.at war als Hauptsposnor natürlich mit dabei. Alle Bundesliga-Vereine hatten sich dazu entschlossen eine eSport-Liga namens eBundesliga zu schaffen, bei der die Vereine von Videospielern in FIFA 18 vertreten sein würden. Bis dahin hatte nur der FC Red Bull Salzburg einen Profispieler unter Vertrag. Was von dieser ersten Saison zu erwarten war, konnten wohl nur die wenigsten Verantwortlichen damals einschätzen.

Erwartungen weit übertroffen

Nach der Pressekonferenz wurde die Website zur Anmeldung eröffnet. 6.000 Anmeldungen hatte die erste eBundesliga-Saison. Dreimal so viele wie von den Verantwortlichen erwartet. Aber auch sonst war die Premiere der Bundesliga-Vereine im eSport ein voller Erfolg.

Großes Finale

Im Finale - krone.at berichtete live - standen sich die Fünferteams gegenüber und in einem klassischen Ligamodus musste jedes gegen jedes antreten. Zwar jeder Spieler für sich an einer Konsole und mit einem zugeteilten Gegenüber, aber jeder Sieg und jede Niederlage flossen in die gesamte Teamwertung.