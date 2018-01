Ex-Soldaten klagen weiter über "Pensionsdiebstahl"

Nun wurde der Missstand vergangenes Jahr zwar vom Gesetzgeber korrigiert, jedoch nicht für alle Betroffenen. Denn wer vor Inkrafttreten der Gesetzesnovelle mit 1. August 2017 pensioniert wurde, bleibt weiter auf der Strecke - wie der Oberösterreicher Franz W.: Weil er 2016 nach 44 Arbeitsjahren in den Ruhestand trat, profitiert er von der Neuregelung, die eigentlich Gerechtigkeit schaffen sollte, nicht. Das macht sich auch in seiner Geldbörse bemerkbar. "Ich musste in die Korridorpension gehen und somit hohe Abschläge in Kauf nehmen", so Herr W., der mit dem Problem nicht alleine ist, verärgert.