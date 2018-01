17-Jähriger am Heimweg überfallen

Eigentlich wollte der 17-jährige Kalsdorfer gegen 17.45 Uhr von der Arbeit nach Hause gehen, als er plötzlich in der Bahnhofstraße von zwei unbekannten jungen Männern zwischen 16 und 20 Jahren überfallen wurde. "Geld her!", forderte einer der beiden und umklammerte ihn von hinten am Hals. Sein Komplize stand währenddessen daneben und beobachtete die Situation. Der 17-Jährige ließ sich aber nicht einschüchtern. So gelang es ihm, seine Peiniger mit einem Faustschlag und Fußtritten zu bekämpfen. Ohne Beute traten sie die Flucht an. Das Opfer hatte sich durch das Abwehren leichte Verletzungen am Armgelenk zugezogen.



Die Polizei Kalsdorf sucht nun nach den Tätern: Beide sind etwa 180 Zentimeter groß und trugen jeweils schwarze Jacken. Während einer eher von schmaler Statur war und eine schwarze Haube hatte, erschien der andere recht muskulös. Außerdem hatte er einen auffallend roten Kapuzenpullover und Schuhe der Marke "Nike" an. Hinweise: 059133/6142.

Monika Krisper, Kronen Zeitung