Räuber drohte mit Messer: Opfer schlug ihn k.o.

Das Ganze hatte sich in der Wohngegend des Klagenfurters, in Waidmannsdorf, abgespielt: "Ich bin gerade aus einem Supermarkt gekommen und sperrte mein Auto auf, als ein Mann von hinten an mich herantrat", erzählt der Klagenfurter. Er sagte ,geben Geld, geben Zigaretten!’ und hielt mir ein Messer vor den Bauch."

Der Überfallene handelte: "Ich haute ordentlich hin und er fiel um!" Der 63-Jährige bekam einen Schreck: "Er rührte sich erst nicht. Ich fürchtete dann aber, dass er vielleicht zustechen würde, wenn er aufwacht. Also fuhr ich zur Polizei."

Als er mit den Beamten zum Supermarkt kam, war der Räuber weg. "Es ärgert mich, dass ich nicht daran dachte, über das Handy Alarm zu schlagen. Eine Fahndung ergab nämlich nichts." Vielleicht taucht der dunkelhäutige Mann in schwarzer Kapuzenjacke, Jeans und Turnschuhen aber auf den Supermarkt-Überwachungsfotos auf.

Für den couragierten Mann gab es Lob von der Polizei. Ein Beamter dazu: "Üblicherweise raten wir zu Vorsicht. Aber als Ex-Boxer wusste er, was er macht."

Serina Babka, Kärntner Krone