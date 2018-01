Landtag scheut Rederecht des Rechnungshofdirektors

"Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft" steht unter einer Neufassung der Landtagsgeschäftsordnung, in der unter anderem ein Rederecht für den Direktor des Landesrechnungshofes vor der Volksvertretung vorgesehen ist. Sie wurde am 11. Jänner, dem Tag vor Veröffentlichung des brisanten Sonderprüfungsberichtes über die Gemeindeaufsicht, versandt. Im ursprünglichen Entwurf war ein früheres Inkrafttreten kurz nach Beschluss im Jänner-Landtag vorgesehen - womit der Direktor im März-Landtag über die Sonderprüfung der Gemeindeaufsicht reden hätte können.

Begründung für Verschiebung fehlt

Insider, wie die Grünen-Chefin Maria Buchmayr, vermissen eine schlüssige Begründung für diese Verschiebung: "Das legt natürlich nahe, dass man dieses Rederecht ein bisschen hinauszögern möchte", sagt Buchmayr, zumal einige andere Änderungen in der Landtagsgeschäftsordnung schon relativ dringlich seien. Sie wird diese Vorgangsweise von Landtagspräsident Viktor Sigl (ÖVP) am Donnerstag im Verfassungsausschuss hinterfragen.

Präsident Sigl, selbst "Prüf-Objekt" im Rechnungshofbericht, hat das Verschieben des Inkrafttretens eigentlich schon im Unterausschuss am 22. November vorgeschlagen. Damals war schon ziemlich klar, dass der brisante Rechnungshofbericht im Jänner veröffentlicht werden würde.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung