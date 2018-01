Profis haben 11,3 Tonnen Kriegsmittel entschärft

"Die Haupteinsatzgebiete in Kärnten waren der Wörther- und Ossiacher See sowie die Hohen Tauern und die Karnischen Alpen", erklärt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. 71 Mal rückten die Entminer des Heeres im Vorjahr im Süden aus, um 11,3 Tonnen altes Kriegsmaterial aus Seen zu bergen und im Gebirge einzusammeln.

Das geborgene Material wird dann eingestuft, entschärft und abtransportiert. Auf militärischem Gelände werden die Kriegsmittel dann unschädlich gemacht.

Auch dieses Jahr hat der Entminungsdienst in Kärnten jede Menge zu tun. Auf dem Grund der heimischen Seen werden noch etliche Tonnen Kriegsmaterial vermutet.

Thomas Leitner, Kärntner Krone