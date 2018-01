Erste gratis Gästekarte für drei Tourismusregionen

Minus 50 Prozent bei der Wörthersee Schifffahrt; Minus 30 Prozent bei der Burg Hochosterwitz; Eine kostenlose Führung durch Klagenfurt;

Diese und viele andere Angebote können Touristen mit der neuen "Wörthersee Plus Karte" genießen.

"Jeder Gast, der am Wörthersee nächtigt, kann die Karte in dieser Zeit kostenlos nutzen. Die Registrierung beim Hotel dauert nur wenige Sekunden", so Wörthersee-Tourismuschef Roland Sint, der heuer bereits mit 350.000 Stück rechnet.

Sint: "Es geht vor allem darum, dass wir die Touristen im Land halten. Je mehr Angebote wir ihnen bieten, desto eher wird es gelingen."

"Mit der Burg Hochosterwitz oder dem Gurker Dom bieten wir attraktive Ausflugsziele für jede Wetterlage. Sie sind vom Wörthersee aus rasch erreichbar", so Andreas Duller, Tourismuschef von Mittelkärnten.

Auch die Stadt Klagenfurt ist im 500. Jubiläumsjahr an Bord. "Mit der Karte gibt es sogar Ermäßigungen in der Apcoa-Tiefgarage am Neuen Platz", so Tourismuschef Helmuth Micheler.



"Das alles ist aber nur möglich geworden, weil die Stadt die Ortstaxe erhöht hat", erinnert Obmann Adi Kulterer. Langfristig sind auch Angebote für Einheimische geplant.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone