Denise: "Man sollte sich öfter live zeigen"

#5. Was frustriert dich am meisten am Bloggen?

Mich persönlich frustiert da gar nichts, denn sonst würde ich es ja nicht mit Leidenschaft betreiben :) Ich finde es aber traurig, wenn Leute sich Follower kaufen, nur um mehr Aufmerksamkeit von Personen zu bekommen oder evtl. von Firmen etwas gratis zu erhalten. Wenn ein Bild bei Tausenden Followern nur ein paar 100 Likes erhält.. ist was faul ;)

Dadurch, dass ich in so kurzer Zeit so viele Follower bekommen habe, habe ich ebenso auch diese Nachrede oft gehört. Jedoch spiegelt sich das einfach in meiner Reichweite, Views und Likes wider, dass es bei mir nicht so der Fall ist. Aber Neider gibt es immer und überall und damit muss man zurrecht kommen, vor allem wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt. Man kann es nicht jedem Recht machen!

#6. Was und wie möchtest du im nächsten Jahr verbessern und was erwartest du dir in Zukunft von deinem Blog?

Ich bin für jede hilfreiche Kritik immer offen. Jedoch habe ich mir ehrlich gesagt noch keine genauen Gedanken darüber gemacht, denn ich will 100% weiterhin ICH bleiben und das geht nur, wenn man spontan ist. Jedoch wünsche ich mir eine tolle Kamera, damit ich qualitativ hochwertige Fotos machen kann, was mir ein Handy nicht bei jeder Tageszeit bieten kann. Ich erwarte mir in Zukunft von meinem Blog, dass ich meinen Followern weiterhin eine fröhliche Denise zeigen kann, so wie ich bin, die einfach kein aufgesetztes Lächeln hat sowie diese mittels meiner Fotos und Storys motiviere.