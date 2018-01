Glatteis ist doppelt gefährlich

"Krone": Das Winterwetter kommt wieder auf Touren und bringt Schnee, Regen und teilweise auch Glatteis.

Franz Bruckmair: Mit Glatteis muss man nicht nur bei klirrendem Frost rechnen, am Abend friert Schmelzwasser schnell wieder ein und es wird spiegelglatt.



"Krone": Was sollen die Autofahrer beachten?

Bruckmair: Vorausschauend fahren, um gar nicht erst in Gefahrensituationen zu kommen, ausreichend Tempo reduzieren - also angepasst fahren. Und dank ABS und ESP kann man auch stark bremsen.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung