Wiener Fremdgeher enthüllen: Die ersten Anzeichen

"Wer fremdgeht, versucht eigentlich krampfhaft, sich normal zu benehmen - deshalb habe ich es auch nicht lange ausgehalten", schildert Sebastian. Er hat seine Freundin betrogen, doch sich bereits nach dem ersten "Ausrutscher" getrennt. "Ich konnte es ihr einfach nicht sagen, es wäre nie wieder ein Vertrauen zwischen uns da gewesen - sie sagte auch die ganze Zeit, ich sei so komisch", erzählt er weiter. Ein Anzeichen, dass der Partner fremdgeht, ist also ein plötzlich auftretendes komisches Verhalten. Sei es Gereiztheit oder Zurückgezogenheit - man sollte hier auf jeden Fall das Gespräch suchen, wenn der Mann sich benimmt, als hätte er seine Tage. "Ich habe überhaupt nicht nachgedacht und bin einfach frisch geduscht nach Hause gekommen", gibt Hanna zu. Die Wienerin hatte wohl längere Zeit einen anderen, doch mit dem Verheimlichen hatte sie es nicht so: Beim "Gspusi" geduscht und zum Freund gefahren, hat dieser den Braten (oder eher das Duschgel) gerochen. Blöd nur, dass es in der Firma kein Badezimmer gibt.