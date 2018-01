Liebeserklärung der Woche: Lena & Sebi

Wien - Camp de Mar - Berlin - Cascais - Bielefeld - Wien. Was sich nach der wohl komischsten Route überhaupt anhört, nannte sich die letzten 6 1/2 Jahren mein Leben. Ständig neue Jobs. Immer frische Lebensstandorte. Und ein andauernd wechselndes Umfeld zeichneten mich in dieser Zeit aus. Man traute mir in dieser Zeit so einiges zu. Dass ich bestimmt mit Rucksack durch Südost-Asien stapfen könne. Oder dass ich mich mit einer verrückten Idee selbstständig machen werde. Erzählte ich meinem neuen Umfeld dann aber, dass ich seit 2010 in der wohl glücklichsten und tollsten Beziehung sei, erntete ich oft hochgezogene Augenbrauen und ungläubige Blicke. Und hier kommt der wohl schönste Liebesbeweis, den sich so ein Mädl wie ich nur wünschen kann:Mein Freund Sebi lässt mich sein, so wie ich bin. Lässt mich machen, was auch immer für Flausen ich im Kopf habe. Selten habe ich mich in meinem Leben so frei gefühlt, und das obwohl ich in einer Partnerschaft bin. Man lernt vermutlich ja auch erst richtig etwas zu schätzen, wenn es nicht mehr neben einem auf dem Sofa sitzt. Nicht mehr die Sportsocken in der Wohnung verstreut. Nicht mehr das unmöglichste Fernsehprogramm aussucht. Umso schöner ist es dann aber, gemeinsame, nicht räumlich-getrennte Zeit zu verbringen. Wenn man beispielsweise am Bahnhof Bielefeld steht und vor Vorfreude fast den Schaffner umarmt. Oder am Aeroporto de Lisboa noch schnell einen Schoko-Muffin und Bier als Willkommensgeschenk besorgt. Wenn sich dann die ersten realen Blicke nach wochenlanger Abstinenz treffen, dann ist das das wohl prickelndste Gefühl überhaupt.Ich denke das tollste, was man sich gegenseitig schenken kann ist die Kombination aus Zeit und Freiheit. Selbstbestimmtheit und Gemeinsamkeit. Und ich bin absolut glücklich, einen Freund zu haben, der dies genauso sieht und noch dazu einen richtig knackigen Popo hat.

