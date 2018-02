Wiener Schlussmacher beendet Beziehungen

Nach Weihnachten und im Sommer bekommt Peter Treichl die meisten Anfragen. Bei einem telefonischen Vorgespräch stellt er die Frage, die ihm am wichtigsten ist: "Haben Sie noch Gefühle für Ihren Partner?" Sobald die Person dann zögert, empfiehlt er das Paket "Gelbe Karte". "Das ist eine Verwarnung oder eher eine letzte Warnung: So wie unsere Beziehung jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Es muss sich was ändern", erklärt Treichl. Der Großteil der Kunden, der dieses Paket in Anspruch nimmt, würde dann tatsächlich zusammen bleiben und sich nicht trennen.

#Es hat nie gepasst

Neunzig Prozent der Menschen, die in engagieren, hätten sich innerlich schon längst getrennt. "Es kommen oft Frauen, die seit 30 Jahren verheiratet sind, wo es aber nie gepasst hat. Man kommt mit Anfang 20 zusammen, bekommt Kinder, möchte warten bis sie in einem gewissen Alter sind, bevor man sich trennt und so weiter", erzählt der Schlussmacher. Als er die Trennungsagentur im Jahr 2011 gründete, kamen mehr Männer. Mittlerweile beanspruchen mehr Frauen seine Dienste. Die Männer treffe es jedoch härter.

#Schlüsselübergabe

Das Schlussmachen läuft bei Peter Treichl mittlerweile routiniert ab. Er kommt stets in der Früh um die schlechte Nachricht zu überbringen. "Am Morgen sind die meisten Leute im Stress am Weg zur Arbeit und sind in Gedanken schon im Beruf. Wenn sie mich sehen, übergebe ich Ihnen die Box, sage, dass ihr Partner hiermit die Beziehung beenden würde und - wenn sie nicht zusammen wohnen, wie es meist der Fall ist - übergebe ich den Schlüssel des Partners und verlange auch den anderen zurück und schon bin ich weg. Die meisten sind so perplex und registrieren nicht sofort, was da überhaupt gerade passiert ist." In der Trennungsbox befinden sich je nach Package ein Champagner oder Schnaps, Schokolade und Taschentücher. Bei den exklusiveren Paketen kann auch ein Auto oder Urlaub als Abschiedsgeschenk inkludiert sein. "Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Die exklusiven Packages starten bei 1.999 Euro", berichtet Treichl.