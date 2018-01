Iggi Kelly: "Die Ladies fahren auf mich ab!"

Mit einer Hammer-Stimme und einem spitzbübisch sicheren Auftreten überzeugte Iggi Kelly bereits bei der TV-Show "The Voice of Kids" im letzten Jahr. Nun hat er große Pläne für eine eigene Karriere - unterstützt von seiner Mutter Patricia. Zumindest solange er seine Bildung nicht vernachlässigt! Wie es mit den Mädels aussieht und was Iggi sonst zu erzählen hat? Seht selbst:

Jänner 2018

