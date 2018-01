Fünf Illegale auf Güterzug: Auch Baby war an Bord

Gegen 11 Uhr kontrollierten Polizisten und Soldaten des Bundesheeres am Frachtenbahnhof einen aus Italien kommenden Güterzug. Und sie wurden rasch fündig: In einem Lkw-Auflieger entdeckten die Einsatzkräfte fünf Flüchtlinge aus Nigeria - vier Erwachsene (je zwei Frauen und Männer) im Alter zwischen 19 und 26 Jahren und ein erst eineinhalbjähriges Kleinkind. Die Illegalen hatten die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt und sich im Inneren auf die eisige Flucht begeben.

300 Illegale im Vorjahr auf Güterzügen erwischt

Der gefährliche Fluchttrend nimmt also kein Ende: Erst in der Vorwoche wurden am Frachtenbahnhof 17 Illegale auf einem Waggon erwischt. Im gesamten Vorjahr waren es tirolweit fast 300!

Hubert Rauth, Kronen Zeitung