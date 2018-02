Ein Jahr gratis Party im Club Schwarzenberg!

Mario Minar (ewig jung) ist seit 10 Jahren bekannter Wiener Gastronom und genießt in seine Freizeit Clubbings in der Stadt sowie auch internationale Partys, wodurch er entdeckt hat, dass der City eine top Location fehlt. Zwölf Monate dauerte die Phase von der Planung bis zum Opening. "In diesem Jahr investierte ich gemeinsam mit meinem Freund und Geschäftspartner Philipp Pracser sehr viel Liebe zum Detail, Zeit und hohen Aufwand", erzählt Mario. Nun besticht der Club Schwarzenberg schon seit einigen Monaten die Wiener Partytiger - mit Erfolg. Das Konzept hat sich bewährt und die Partys sind sensationell!