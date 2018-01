Ein Jahr gratis Party im Platzhirsch!

Über den Platzhirsch:

Der Platzhirsch Wien wird jedes Wochenende zum Hotspot für hunderte Partygäste und lädt dazu ein, bei erfrischenden Drinks, cooler Musik und toller Stimmung bis in die Morgenstunden durchzutanzen. Donnerstag bis Samstag wird täglich unter einem anderen Motto im Club gefeiert. Während 90s Kids bei #POP! und gratis Eintritt mit the best of 90’s 2000’s meet RnB voll auf ihre Rechnung kommen, sorgen die DJs bei #HAPPY - Der Freitagsclub mit den neuesten Pop & RnB Songs für gute Laune. Samstags ist Tanztag bei #DISCO mit den besten Hits der 70er, 80er, 90er und heute. Ein besonderes Special bietet der letzte Samstag im Monat, hier versammeln sich bei #MOVEIT - Die Neunziger-Fete alle Barbie Girls und Cotton Eye Joes, um ordentlich Gas zu geben.

Vorteile der Clubkarte:

Mit der Memberkarte erhaltet ihr im Platzhirsch an allen Veranstaltungstage plus einer Begleitperson gratis Eintritt und müsst euch nicht anstellen! Ein weiteres Benefit ist die Garderobe: Diese ist mit der Karte für zwei Personen gratis. Die Karte ist nicht übertragbar und für das Jahr 2018 gültig.