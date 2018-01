Bullen verschluckten sich bei Nachspeise

Zwar unterlag der Kontrahent von K. o.-Runde eins (15. bzw. 22. Februar) Messis Barcelona mit 2:4. Allerdings lieferten die Hausherren speziell zwischen Minute 10 und dem Pausenpfiff eine ungemein starke Vorstellung ab, hatten den La Liga-Leader im Griff! Nachdem Willian per Kopfball-Aufsitzer auf 1:0 gestellt hatte, traf der Real-Mittelstürmer zum 2:0. Wegen eines vermeintlichen Fouls an Barças Rakitic zählte es aber nicht. Das 2:0 glückte dafür Juanmi nach Glanz-Assist von Sergio Canales. Am Ende ging Barcelona dennoch als Sieger vom Platz, weil Luis Suárez (zum 2:2) und Messi (4:2) zwei Traumtore auspackten.

"Man hat gesehen, dass Sociedad eine extrem spielstarke Mannschaft ist, die ständig mit drei Spielern in den gefährlichen Zonen ist. Barcelona hatte speziell in den ersten 45 Minuten große Schwierigkeiten", zollte auch Rene Aufhauser dem Team aus San Sebastian großen Respekt. Wenngleich der Bullen-"Co" festhielt: "Für uns bleibt Real Sociedad schlagbar!" Kleines Detail am Rande: Außer Sociedad hatte Barcelona bis dato in 19 Liga-Spielen nur ein anderes Team zwei Gegentore zugefügt.

Ramalho trainierte voll

Erfreuliches von gestern: Heimkehrer Andre Ramalho und Hannes Wolf konnten erstmals im Frühjahr im Mannschaftstraining mitwirken. Ex-Bullen-Trainer Oscar feierte bei seinem Liga-Debüt für Olympiakos einen 2:0-Heimsieg über Lamia, setzte sich in Griechenland an die Spitze.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung