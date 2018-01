Endlich: Bayern fährt die Grenzkontrollen zurück

Mit guten Nachrichten im Gepäck reist Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Wochenende zu Freilassings Bürgermeister Josef Flatscher: Die dauerhaften Grenzkontrollen an der Saalbrücke werden eingestellt. Die deutsche Bundespolizei wird dort künftig nur noch vereinzelt kontrollieren - Tausende Pendler können aufatmen. Denn der weiße Plastik-Container, der dort 2015 im Zuge der großen Migrationsbewegung in der Flüchtlingskrise am Grenzübergang aufgestellt worden ist, war zuletzt einer der Hauptursachen für Stau in der Münchner Bundesstraße.

Allerdings war aufmerksamen Autofahrern nicht entgangenen, dass der Kontrollpunkt immer seltener von Beamten auch tatsächlich besetzt war - jetzt wird er ganz entfernt und mit ihm auch das Tempo-40-Limit am Grenzübergang. Die deutsche Seite plant demnach den Schwerpunkt ihrer Kontrollen vermehrt auf den Übergang am Walserberg und den Hauptbahnhof zu legen.

Nicht der einzige Grund übrigens, warum Flatscher derzeit jubeln kann: Freilassing wird in Kürze als Oberzentrum anerkannt - das spült nicht nur Geld in die Stadtkasse, sondern ermöglicht auch weiteren strukturellen Ausbau.

Anna Dobler, Kronen Zeitung