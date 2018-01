Kalb aus Güllegrube gerettet

Und wieder haben Feuerwehrmänner einem Tier das Leben gerettet. Ein Kalb war Sonntagvormittag in eine Güllegrube auf einem Anwesen in Mannsdorf bei Straßburg gestürzt. Die Feuerwehren Straßburg und Winklern-Hausdorf konnten das in der engen Falle steckende Jungrind unter Zuhilfenahme einer Bandschlinge und eines Krans retten. Erst vor kurzem hat die Hauptfeuerwache Villach einen Hund aus der Drau bei Villach aus dem eisigen Wasser bergen können.