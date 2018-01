Lachmuskel-Training: Fasching in Bleiburg

"So ein Zirkus" beim Bleiburger Faschingskabarett! Im 25. Jubiläumsjahr geht auf der Bühne des Grenzlandheimes die närrische Post ab. Die "Combo", die von Jazzgröße Tonć Feinig und Mundharmonika-Ikone Arthur Ottowitz angeheizt wird, ist nicht mehr zu bremsen. Und die Akteure sind so in Fahrt, dass schon bei der Generalprobe der Saal bebte . . .