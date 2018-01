Thermenhotel wird um 14 Millionen Euro verschönert

Betrieb läuft durch

Ebenfalls abgesegnet ist auch ein Projekt, das den dem Land Oberösterreich gehörenden Eurothermen einen weiteren Schub verleihen soll: Noch heuer wird nämlich das Thermenhotel Royal in Bad Ischl verschönert. 14 Millionen Euro fließen in die Verbesserung. Der Betrieb des Vier-Sterne-Hauses läuft ohne Pause durch.



Megaprojekt Tourismus

Die Modernisierung des Hotels in der Kaiserstadt soll Oberösterreich weitere zusätzliche Nächtigungen bescheren. Die erwartet sich Strugl auch durch die völlige Neu-Aufstellung des Tourismus in unserem Bundesland. "Das größte Reformprojekt, das heuer umgesetzt wird", nennt er die Veränderung, die die Zahl der Tourismus-Verbände in Oberösterreich von 103 auf rund 19 reduzieren soll.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung