5,7 Millionen Stunden für uns im Einsatz

"Sie riskieren für uns ihre Gesundheit, im schlimmsten Fall sogar ihr Leben", brachte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Arbeit unserer Feuerwehren am Montag bei der Präsentation der Einsatzstatistik 2017 des Landesfeuerwehrverbandes auf den Punkt. Auch für seinen "Vize", Michael Schickhofer, war es ein bewegendes Jahr, das mit dem Brand eines Bergbauernhofes in Graden, bei dem drei Menschen ihr Leben lassen mussten, einen traurigen Höhepunkt fand. "Ob Rauchwarnmelder etwas geändert hätten, lässt sich nicht sagen. Wir werden aber eine Initiative für Rauchwarnmelder starten", verspricht Feuerwehrpräsident Albert Kern, der sein Amt dieses Jahr zurücklegen wird. "Das hat Altersgründe, außerdem soll die Jugend ans Werk kommen."



Einmal mehr beeindruckend zeigt sich die Einsatzstatistik: 51.155-mal wurden die Florianis alarmiert, befreiten 1928 Menschen und 1633 Tiere aus größter Not. Insgesamt verbuchen die steirischen Feuerwehren 5,7 Millionen Einsatz- und Arbeitsstunden bei 313.826 Tätigkeiten.



Harald Mayer von der FF Rottenmann wurde gestern geehrt: Am Heiligen Abend 2016 schrillte die Sirene. Sofort wusste er, dass sein Elternhaus brannte. "Wir haben die Flammen von unserem Haus aus gesehen", erzählt Mayers Ehefrau. Dort angekommen, war bereits alles verraucht. "Mit einem Sessel habe ich die Türe eingeschlagen und meinen bewusstlosen Vater herausgeholt", erzählt Mayer, der dabei selber eine Rauchgasvergiftung erlitt. Nur wenige Minuten danach wäre es zu spät gewesen.

Monika Krisper, Kronen Zeitung